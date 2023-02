Stiri pe aceeasi tema

- Aerwins, care preia comenzi pentru hoverbike-ul Xturismo, care are o caroserie asemanatoare unei motociclete si care a fost prezentat anul trecut, estimeaza ca va fi evaluata la 600 de milioane de dolari. Acordul vine intr-un moment in care alte startup-uri de mobilitate s-au confruntat cu dificultati…

- Produsul intern brut a scazut cu 0,2% fata de trimestrul anterior, in termeni ajustati, a declarat biroul federal de statistica. Un sondaj Reuters in randul analistilor estimase ca economia va stagna. In trimestrul precedent, economia germana a crescut cu 0,5%, potrivit datelor revizuite in sens pozitiv,…

- Decizia de marti a Bancii Nationale a Romaniei (BNR), de majorare a ratei dobanzii de politica monetara de la 6,75% la 7%, ar putea indica finalul campaniei agresive de inasprire a politicii monetare din Europa Centrala, care a avut loc in ultimele 18 luni, dar inasprirea persistenta a pietelor fortei…

- In conditiile majorarii dobanzilor si a ofertei limitate, care fac ca detinerea unei locuinte sa fie inaccesibila pentru un numar din ce in ce mai mare de oameni din Europa emergenta, investitorii imobiliari locali si globali pariaza pe sectorul privat de inchirieri al regiunii, aflat in faza incipienta,…

- Jumatate dintre țarile Uniunii Europene vor intra in recesiune in 2023, a declarat miercuri, 29 noiembrie, președinta Fondului Monetar Internațional, Kristalina Gheorghieva, intr-o conferința de presa sutinuta la Berlin impreuna cu cancelarul german Olaf Scholz și cu președinții principalelor instituții…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a cerut guvernelor din regiunea in care opereaza sa regandeasca masurile de sprijin, avertizand ca sprijinirea firmelor „zombi” ar putea avea un efect de domino asupra afacerilor viabile, transmite Reuters. Desi datoria companiilor a ajuns la…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Comertului, Ngozi Okonjo-Iweala, a avertizat miercuri ca mai multe economii importante se confrunta cu un risc real de a aluneca in recesiune, ca urmare a razboiului din Ucraina, a cresterii preturilor la alimente si carburanti, adaugand ca inflatia accelerata…

