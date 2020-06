Sefii de stat si de Guvern din UE au vineri in cadrul Consiliului European prima discutie pe tema pachetului de relansare in valoare de 750 miliarde de euro, iar Franta si Germania vor sa se ajunga la un acord pana luna viitoare.

"Economia UE inregistreaza o cadere dramatica", le-a spus Lagarde liderilor UE via o videoconferinta, sustin sursele citate de Reuters. Potrivit presedintei BCE, economia zonei euro se indreapta spre un declin al Produsului Intern Brut de 13% in al doilea trimestru al acestui an, iar pe ansamblul acestui an prognozele BCE indica o contractie a PIB de 8,7%, urmata…