Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, „se va deplasa la Kiev si apoi la Moscova in aceasta saptamana” pentru a discuta despre stabilirea unei zone de protectie in jurul centralei nucleare ucrainene Zaporojie, potrivit unui comunicat publicat luni…

- Energoatom, agentia ucraineana pentru energie nucleara, anunta luni dimineata ca trupele rusești au lovit centrala nucleara Pivdennoukrainsk din sudul regiunii Mikolaiv, dar reactoarele acesteia nu au fost avariate și funcționeaza normal, relateaza Reuters. Energoatom precizeaza ca o explozie a avut…

- Economia Rusiei se va contracta cu mai putin de 3- in 2022, o contractie mult mai mica decat se credea initial, in timp ce inflatia va fi sub previziunile anterioare, a declarat luni prim-viceprim-ministrul Andrei Belousov, transmite Reuters. Economia Rusiei a fost afectata de sanctiunile occidentale…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat, vineri, ca fortele sale au distrus un obuzier de tip M777 fabricat de Statele Unite, despre care sustine ca Ucraina l-a folosit pentru a bombarda centrala nucleara Zaporojie, controlata de rusi, relateaza Reuters. Ministerul rus al Apararii a precizat in briefing-ul…

- Centrala nucleara Zaporojie, cea mai mare din Europa, aflata sub controlul armatei ruse si vizata de mai multe bombardamente, este „complet deconectata” de la retea, dupa avarierea liniilor de comunicatie, a anuntat joi operatorul ucrainean Energoatom, informeaza Reuters. „Cele doua reactoarele ale…

- Centrala nucleara Zaporojie, cea mai mare din Europa, aflata sub ocupația armatei ruse si vizata de mai multe bombardamente, este „complet deconectata” de la retea, dupa avarierea liniilor de comunicatie, a anuntat joi, 25 august, operatorul ucrainean Energoatom, transmite Reuters . „Cele doua reactoarele…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres, a cerut, luni, ca inspectorilor internationali sa li se permita accesul la centrala nucleara Zaporojie, dupa ce Ucraina si Rusia s-au acuzat reciproc cu privire la atacurile asupra acestei centrale, cea mai mare din Europa, relateaza Reuters. Fii…

- Șeful agenției nucleare a Națiunilor Unite a declarat ca centrala nucleara Zaporojie din Ucraina este „complet scapata de sub control”, potrivit BBC. Unitatea, deținuta de ruși de la inceputul lunii martie, este cea mai mare centrala nucleara din Europa. „Fiecare principiu al siguranței nucleare a fost…