- Turcii sunt chemati duminica la urne pentru al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, care ar putea duce la prelungirea domniei presedintelui Recep Tayyip Erdogan, aflat la putere de doua decenii, scrie Reuters. Sectiile de votare s-au deschis duminica la ora locala 08:00 (05 GMT) in Turcia,…

- Polonia a stabilit ca va crește salariul minim in doua etape anul viitor, in incercarea de a ajuta populația sa suporte mai ușor inflația, scrie Reuters, citand agenția de presa poloneza PAP.

- Primele rezultate ale numararii votului din cursa pentru alegerile prezidentiale din Turcia arata un avans clar pentru presedintele in exercitiu, Recep Tayyip Erdogan. UPDATE Dupa numararea a 40 la suta din voturi, Erdogan a obținut 52,70 la suta, Kilicdaroglu – 41,39 la suta. UPDATE S-au numarat peste…

- Bangladesh si Myanmar s-au pregatit duminica, in timp ce un ciclon extrem de sever a inceput sa loveasca zonele de coasta, iar autoritatile au indemnat mii de persoane din ambele tari sa se adaposteasca, relateaza AP. CITESTE SI Video - Scene de groaza, sute de mii de evacuați: Ciclonul Mocha…

- Darius Valcov este ultimul dintr-o serie de condamnați celebri care au fugit in Italia pentru a scapa de inchisoare. Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, il acuza pe Catalin Predoiu ca nu face nimic pentru a stopa acest fenomen, de exemplu prin informarea urgenta a Consiliului UE și a Comisiei…

- Ministerul Economiei din Rusia a revizuit in crestere previziunile privind evolutia PIB-ului in 2023, de la un declin de 0,8% la un avans de 1,2%, dar a inrautatit previziunile pentru 2024, in contextul tendintei care indica perspective de crestere pe termen lung mai lente, transmite Reuters.

- Fostul ministru al Finanțelor, Dumitru Budianschi, a fost ales membru și președinte al Consiliului de administrație al Comisiei Nationale a Pietei Financiare. O decizie in acest sens a fost luat de catre deputații PAS.

- Arabia Saudita a semnat un acord cu Turcia pentru a depozita cinci miliarde de dolari in banca centrala a acesteia, prin Fondul de Dezvoltare al Arabiei Saudite (SFD), a informat luni SFD, transmite Reuters. Ministrul saudit de Finante, Mohammed Bin Abdullah Al-Jadaan, anuntase in decembrie intentia…