Stiri pe aceeasi tema

- In Romania au fost confirmate pana duminica, 19 aprilie, 8.746 de cazuri de persoane infectate cu COVID – 19, iar in Timiș sunt 376 de cazuri, conform Institutului Național de Sanatate Publica, De la ultima raportare, facuta sambata, la nivel national au fost inregistrate 328 de cazuri noi de persoane…

- Timișul are peste o suta de persoane vindecate de coronavirus Județul Timiș a ajuns la peste o suta de persoane vindecate de coronavirus, care au fost externate de la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Direcția de Sanatate Publica (DSP) Timiș informeaza ca 102 persoane s-au vindecat…

- Potrivit ultimei informari facute de Grupul de Comunicare Strategica, pana astazi, 14 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 6.879 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. In judetul Timis, numarul infectarilor a ajuns la 318. De la ultima informare transmisa de Grupul de…

- In Romania au fost confirmate, pana astazi, 5.990 de cazuri de persoane infectate cu COVID – 19, cu 523 de cazuri mai multe decat in urma cu 24 de ore. In Timiș, conform Institutului Național de Sanatate Publica, numarul acestora ajunge la 275, cu 37 mai multe decat vineri. Conform Grupului de Comunicare…

- Numarul persoanelor infecate cu COVID -19 in judetul Timis a ajuns la 252, fiind inregistrate cu 25 de cazuri mai multe decat in ziua precedenta. La nivel national s-a depasit pragul de cinci mii de infectari, fiind anuntate 441 de noi cazuri in ultimele 24 de ore Grupul de Comunicare Strategica a anunțat…

- Pentru a doua oara consecutiv, numarul cazurilor confirmate de coronavirus a scazut de la o zi la alta. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost anuntate 193 de noi cazuri, in raportarea precedenta fiind 251. In Timis, numarul de cazuri confirmate in ultimele 24 de ore este de numai cinci. Grupul de Comunicare…

- 3.183 de persoane infectate cu COVID-19 au fost depistate pana vineri, la ora 13.00 in Romania, conform informațiilor transmise de ministrul Sanatații, Nelu Tataru. In ultimele 24 de ore s-au confirmat 445 de noi cazuri, ceea ce reprezinta un record. In Timis sunt inregistrate 126 de cazuri de COVID-19.…

- Doua victorii si o infrangere este bilantul echipei sub 18 ani a sectiei noastre de baschet la turneul de la Blejoi al grupei 3B-2. „Leii” antrenati de Petru Czmor s-au impus in fata gruparilor CS Sevlar Ploiesti (90-73) si CSS 1 Athletic Constanta (99-89) si au fost invinsi de CSS Medias (59-87). Celelalte…