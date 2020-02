Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a decis convocarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) miercuri pe tema coronavirus. "Nu avem nici un caz de coronavirus inregistrat in Romania pana in prezent, dar va trebui sa fim pregatiti, daca lucrurile evolueaza negativ. Ca atare,…

- Pasagerii care vin din Italia - unde cinci persoane audecedat și peste 150 sunt infectate cu coronavirus, sunt verificate cand intrain Romania. La Institutul de Boli Infecțioase ”Matei Balș” suntanalizate mai multe probe de la persoane suspectate de infecție și inca seașteapta rezultatele. Ce se discuta…

- Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului "Matei Bals", anunta ca persoanele care sosesc in Romania din localitatile italiene din regiunea Veneto si din provincia Lodi/Lombardia in care exista cazuri de infectie cu coronavirus sau care au calatorit in aceste localitati vor intra in carantina. Streinu…

- Alerta de coronavirus in Romania, dupa ce virusul capata amploare in Italia. Tinand cont de faptul ca peste un milion de romani traiesc in aceasta tara, autoritatile din Romania se teme ca virusul va ajunge si la noi. Reprezentanții Comitetului intersectorial pentru prevenirea și limitarea imbolnavirilor…

- Echipa de Cupa Davis a Chinei nu poate ajunge in Romania pentru intalnirea de Cupa Davis din play-off-ul Grupei Mondiale I, care ar trebui sa se dispute pe 6-7 martie la Piatra Neamt, din cauza epidemiei de coronavirus, a declarat, luni, pentru AGERPRES, vicepresedintele Federatiei Romane de Tenis,…

- Ultimul bilant al persoanelor infectate cu noul coronavirus chinezesc aflate in carantina pe nava de croaziera Diamond Princess este de 130, au anunțat luni dimineața posturile japoneze TBS News și NHK, citand surse din ministerul nipon al sanatații.Aproape 100 de bolnavi au fost deja debarcați și preluați…

- China a identificat un nou coronavirus, care a devenit in scurt timp deosebit de agresiv, atat prin viteza de raspandire, cat mai ales prin gravitatea consecintelor medicale asupra celor afectati, obligand guvernul chinez sa recunoasca existenta sa in...

- Ministrul Sanatații a solicitat specialiștilor in sanatate publica un Plan de acțiune, suplimentar, pentru prevenirea și limitarea imbolnavirilor prin gripa, precum și pregairea unui set de masuri pentru intervenția sistemului de sanatate publica in cazul apariției imbolnavirilor cauzate de noul coronavirus.…