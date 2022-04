Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Victor Negrescu a solicitat in plenul Parlamentului European un buget european pentru anul viitor și un raspuns comun care sa protejeze populația impotriva efectelor pandemiei și razboiului din Ucraina. In cadrul dezbaterii privind bugetul european pentru 2023, reprezentantul Romaniei…

- Criza economica și efectele pandemiei au fost resimțite acut de intreaga industrie HoReCa din Romania. In cadrul acestui segment, operatorii hotelieri au avut de suferit, atat din punct de vedere al clienților, cat și la nvelul salariaților. Restricțiile impuse in acești doi ani, și lipsa de clienți,…

- Semnal de alarma transmis din partea sindicaliștilor de la combinatul siderurgic din Reșița. Agenția Naționala de Administrare Fiscala ar urma sa blocheze fondurile de origine ruseasca in Romania. Astfel, sute de angajați nu și-au primit salariile din cauza conturilor bancare ale companiei care peste…

- Fostul președinte al Colegiului Medicilor din Romania, prof.dr. Vasile Astarastoae, continua sa ridice problema tratarii in stil militar a infecțiilor cu Covid-19. De aici decurg foarte multe excese și incalcari in cascada ale drepturile omului in numele unei lupte inverșunare și fara prizonieri…

- Din cauza pandemiei, in ultimii doi ani, doar trei femei din judetul Buzau au efectuat teste pentru depistarea cancerului de col uterin. Romania se situeaza pe locul trei in Europa in ceea ce priveste rata mortalitatii in randul femeilor provocata de aceasta afectiune.

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, spune ca, tinand cont de modul agresiv in care se transmite Omicron, in perioada urmatoare, peste jumatate din populatia lumii va trece prin boala. "Se vorbeste tot mai mult ca acest val va veni dupa sfarsitul lui cu trecerea catre perioada…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca, ținand cont de modul agresiv in care se transmite Omicron, in perioada urmatoare, peste jumatate din populația lumii va trece prin boala. “Se vorbește tot mai mult ca acest val va veni dupa sfarșitul lui cu trecerea catre perioada…

- La nivel global, evoluam gradual in direcția conviețuirii cu acest virus care a determinat modificari importante in existența noastra, apreciaza viceguvernantorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR) Leonardo Badea. Un impact semnificativ al pandemiei a fost resimțit in calitatea vieții oamenilor, dar…