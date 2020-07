Economia SUA si-a revenit puternic in iunie, dar redresarea este amenintata de cresterea numarului de infectii cu coronavirus Economia americana a creat locuri de munca intr-un ritm record in iunie, pe masura ce restaurantele si barurile au fost redeschise, dar 31,5 milioane de americani incasau inca indemnizatii pentru somaj la jumatatea lunii, iar revenirea la crestere a numarului cazurilor de Covid-19 sugereaza ca piata muncii ar putea inregista un regres in iulie, transmite Reuters.



Cresterile de record ale infectiilor cu noul coronavirus in mari parti din tara, inclusiv in Arizona si statele intens populate California, Florida si Texas, au obligat autoritatile din mai multe jurisdictii sa retraga sau sa… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

