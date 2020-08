Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a prezentat sambata noi masuri prin care se acorda asistenta milioanelor de americani amenintati de spectrul somajului si al evacuarii din locuintele inchiriate ca urmare a crizei generate de pandemia de COVID-19, masuri adoptate prin ordine executive in absenta convenirii…

- Donald Trump a semnat vineri patru ordine executive care vizeaza scaderea prețurilor pe care americanii le platesc pentru medicamentele prescrise de medic, în condițiile în care liderul SUA încearca sa obțina realegerea pentru înca un mandat la Casa Alba și se confrunta cu critici…

- Presedintele Donald Trump a anuntat joi anularea organizarii conventiei republicane prevazuta sa aiba loc în Florida luna viitoare din cauza pandemiei noului coronavirus, care a depasit în SUA pragul de de patru milioane de persoane infectate, transmite AFP, citata de Agerpres. Epidemia…

- Presedintele Donald Trump a afirmat sambata ca va lupta pentru a proteja stilul de viata american care a inceput atunci cand exploratorul italian Cristofor Columb a descoperit America, transmite duminica dpa. "Impreuna vom lupta pentru visul american si il vom apara pentru a proteja si a pastra modul…

- Presedintele Donald Trump a semnat marti un decret privind reformarea politiei americane, in urma demonstratiilor de amploare care l-au presat sa combata brutalitatea si rasismul fortelor de ordine, transmite CNBC, potrivit news.ro.Decretul prevede urmarirea faptelor ilegale ale fortelor de…

- Președintele Donald Trump a scris pe twitter ca numarul manifestanților de sambata a fost mult mai mic decat se anticipa. Trump fusese criticat dur pentru modul in care a gestionat situația de la declanșarea protestelor Black Lives Matter, amenințand oamenii cu intervenția armatei și speculand primele…

- Pentru a șaptea zi consecutiv, in Statele Unite au loc proteste in zeci de state americane, dupa moartea lui George Floyd, un barbat afro-american care a decedat dupa ce un ofiter de politie alb l-a apasat cu genunchiul pe gat. Cel puțin in 40 de orașe au avut loc ciocniri violente intre protestatari…

- Sambata, fostul președinte al Statelor Unite, Barack Obama , a criticat actuala administrație americana pentru raspunsul la epidemia de coronavirus, spunand ca unii oficiali „nici macar nu se prefac” ca ar rezolva problemele din competența lor. Intr-o rara condamnare publica a actualei administrații,…