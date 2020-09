Stiri pe aceeasi tema

- Doi polițiști au fost raniți dupa ce au fost impușcați miercuri seara in orașul Louisville (Kentucky). Incidentul a avut loc in timpul protestelor izbucnite dupa ce decizia unui mare juriu in cazul Breonna Taylor a fost considerat de activiștii pentru drepturile civile o eroare judiciara, transmite…

- Politistii au fost alertati, vineri, la un magazin de cartier din orasul Lafayette, statul Louisiana pentru a interveni in cazul unui "scandal provocat de o persoana inarmata cu un cutit", se arata intr-un comunicat al Politiei statului Louisiana, citat de CNN. Agentii l-au descoperit pe Trayford…

- Un barbat a fost ranit mortal prin impuscare, la o manifestatie impotriva rasismului Black Lives Matter (BLM), la Louisville, in centrul Statelor Unite, unde uciderea unei femei de culoare de catre politie, in aparatmentul acesteia, a provocat o emotie si un val de manifestatii, relateaza AFP, potrivit…

