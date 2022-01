Stiri pe aceeasi tema

- Ritmul de crestere a economiei americane a accelerat in trimestrul al patrulea, companiile si-au alimentat stocurile epuizate pentru a face fata cererii ridicate pentru bunuri, ceea ce a ajutat SUA sa raporteze in 2021 cea mai buna performanta economica din ultimele aproape patru decenii, transmite…

- Economia mondiala ar urma sa inregistreze un avans de 4,4% in 2022, fata de o expansiune de 4,9% previzionata in octombrie, din cauza perspectivelor mai slabe din SUA si China, si a inflatiei persistente, conform raportulului World Economic Outlook privind proiectiile economice globale, publicat marti…

- Economia germana s-a contractat probabil in trimestrul patru din 2021, deoarece industria a fost afectata de perturbarile din lanturile de aprovizionare, iar consumul a scazut din cauza temerilor privind extinderea rapida a variantei Omicron a coronavirusului, se arata in raportul lunar publicat…

- Pretul petrolului Brent a urcat marti la peste 83 de dolari pe baril, sustinut de oferta limitata si de asteptarile ca cresterea numarului de cazuri de coronavirus si raspandirea variantei Omicron nu vor deturna redresarea cererii globale, transmite Reuters. Lipsa capacitatii de productie…

- Goldman Sachs si economistul sef al Moody's Analytics, Mark Zandi, si-au redus estimarile privind cresterea economiei SUA in 2022, in urma blocarii planului de investitii ”Build Back Better” al presedintelui Joe Biden, in valoare de 1750 de miliarde de dolari, care umbreste si mai mult perspectivele…

- Duminica, senatorul democrat Joe Manchin a anuntat ca nu poate sustine proiectul “Build Back Better” (BBB), care ar fi extins sprijinul social si combaterea schimbarilor climatice. ”Daca Build Back Better nu va deveni lege, redresarea economica va fi vulnerabila la stagnare daca vom suferi un alt val…