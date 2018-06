Stiri pe aceeasi tema

- Consumul a fost principalul motor de crestere economica si in primul trimestru al acestui an. Institutul National de Statistica a reconfirmat cifrele anuntate anterior: o crestere de 4,2% fata de acelasi trimestru din 2017, dar o stagnare fata de ultimele 3 luni ale anului trecut.

- Marea majoritate a statelor membre UE au inregistrat o crestere economica in primul trimestru al acestui an comparativ cu ultimul trimestru al anului trecut, exceptie facand Romania, a carei economie a stagnat,...

- Economia tarii va evolua, in urmatorii ani, sub adevaratul ei potential, dupa ce a avut in primul trimestru al acestui an o crestere de 4%, aceasta fiind cea mai slaba evolutie din al treilea trimestru al anului 2015 pana acum, a declarat, miercuri, Adrian Radulescu, director de analiza macroeconomica…

- Previziuni sumbre pentru economia Romaniei. Doua banci au revizuit in jos, la 3,5, respectic 4,1%, prognoza de creștere economica a tarii noastre. De asemenea, cele doua institutii bancare atrag atentia ca tinta de deficit este in pericol, chiar si dupa modificarile facute la Pilonul…

- Produsul intern brut a inregistrat in primul trimestru o crestere de 4% pe seria bruta fata de perioada similara a anului trecut, ritm inferior celui din T4 2017, cand economia Romaniei a avansat cu 6,7%, a anuntat marti Institutul National de Statistica. Ajustat sezonier, PIB s-a majorat cu 4,2%…

- Ritmul de crestere al economiei zonei euro a incetinit la 0,4% in primul trimestru din 2018, comparativ cu precedentele trei luni, dupa un avans de 0,7% in ultimele trei luni din 2017, in linie cu estimarile analistilor, arata datele preliminare publicate miercuri de Oficiul european de statistica (Eurostat),…

- Creșterea economica a Franței a incetinit dramatic in primul trimestru al anului, potrivit datelor guvernamentale publicate vineri. Totuși, economiștii considera ca aceasta este o tendința temporara, pe fondul politicii favorabile afacerilor, impusa de președintele Emmanuel Macron.

- Economia britanica a inregistrat in primul trimestru cea mai slaba evolutie de la sfarsitul anului 2012, din cauza ninsorilor care au afectat comertul cu amanuntul si lucrarile de constructii, cu toate ca statisticienii spun ca efectul general al vremii nefavorabile a fost limitat, transmite Bloomberg.Biroul…