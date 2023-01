Stiri pe aceeasi tema

- Indicele climatului de afaceri al Ifo a crescut la 90,2 puncte, de la nivelul anterior de 88,6 de puncte, din cauza ”asteptarilor considerabil mai putin pesimiste”, se arata intr-un comunicat. Acest lucru a lasat in continuare indicele sub nivelul din 2021 si inceputul lui 2022. Companiile au raportat…

- Indicele preturilor de consum (IPC), care masoara costul unui cos larg de bunuri si servicii, a scazut luna trecuta cu 0,1%, in conformitate cu estimarea Dow Jones. Aceasta a echivalat cu cea mai mare scadere de la o luna la o luna din aprilie 2020, cand o mare parte din tara era in izolare pentru a…

- Castigurile au fost ample pe pietele de actiuni, indicele paneuropean STOXX 600 din Europa urcand aproape de maximul ultimei luni, in timp ce actiunile pietelor emergente au urcat cu 2,4%. Indicele DAX al bursei din Frankfurt a crescut cu 1,25%, FTSE 100 al bursei din Londra cu 0,33%, iar CAC 40 al…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat ultima zi de tranzactionare a anului 2022 in scadere cu 1,3%, iar de la inceputul anului a coborat cu 12,76%, aceasta fiind cea mai proasta performanta dupa o scadere anuala de 13,24% in 2018. Indicele european blue-chip s-a bucurat de un 2021 excelent, crescand…

- Indicele preturilor de consum, care masoara un cos larg de bunuri si servicii, a crescut cu doar 0,1% fata de luna precedenta si cu 7,1% fata de un an in urma, a raportat marti Departamentul Muncii. Economistii chestionati de Dow Jones se asteptau la o crestere lunara de 0,3% si o rata de 7,3% pe 12…

- Incasarile pentru noiembrie au scazut cu 10%, sau cu 29 de miliarde de dolari fata de un an anterior, la 252 de miliarde de dolari, in timp ce cheltuielile au crescut cu 6%, sau 28 de miliarde de dolari, pana la 501 de miliarde de dolari, de asemenea un record in noiembrie. Scaderea veniturilor a fost…

- ”In trimestrul III 2022 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 39,356 miliarde lei, in crestere cu 13,3%, comparativ cu trimestrul III 2021. In perioada 1.I-30.IX.2022 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 96,422 miliarde lei, in crestere cu 4,5%, comparativ…

- Preturile de consum au inregistrat in ultimele luni cresteri puternice in regiunea cu 19 state membre, iar inflatia a urcat peste pragul de 10% luna trecuta, evidentiind gravitatea crizei costului vietii din blocul monedei unice. Datele initiale de miercuri au aratat insa ca inflatia generala a fost…