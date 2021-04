Stiri pe aceeasi tema

- Indicele Dow Jones Industrial Average a urcat cu 0,9%, la un nivel record, de peste 34.000 de puncte. Indicele S&P 500 a crescut cu 1,1%, atingind la randul sau un nivel record. Indicele Nasdaq Composite a avansat cu 1,3%. Actiunile companiilor de tehnologie si-au revenit, ca urmare a scaderii randamentelor…

- Suma totala prevazuta in buget pentru investitii este de 62 de miliarde de lei in acest an, fiind in crestere cu 8,2 miliarde de lei fata de anul 2020, adica in jur de 15%, a declarat, vineri, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, la un eveniment online, mentionand ca se incearca "un nou record…

- „Am discutat despre cheltuielile de personal. Pentru executia bugetara pe primele doua luni si ceea ce avem preliminar pe luna martie ne arata o crestere a cheltuielilor de personal. I-am cerut ministrului Finantelor sa prezinte in sedinta urmatoare o extrapolare, pe baza executiei bugetare a cheltuielilor…

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele doua luni din 2021 a scazut cu 5,73%, fata de aceeasi perioada din 2020, ajungand la 2.089, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea in perioada…

- Datele economice din China au crescut dramatic in primele doua luni ale anului 2021, indicand o recuperare continua pentru a doua cea mai mare economie din lume, relateaza BBC, conform Mediafax. Producția industriala a Chinei a crescut cu 35,1% in ianuarie și februarie, comparativ cu aceleași…

- Marti, BNR a anuntat un curs de referinta de 4,8849 lei pentru un euro, in crestere cu 0,02% fata de nivelul de 4,8838 lei pentru un euro consemnat luni. Dolarul a scazut cu 0,20%, la 4,1036 lei pe unitate. Cursul mediu al BNR pentru euro aferent lunii februarie 2021 a fost de 4,8741 lei pe unitate.…

- Premierul Florin Citu a declarat, intrebat daca nu va mai fi o majorare a alocatiilor in 2021, iar urmatoarea crestere va fi facuta in 2022, ca anul acesta alocatiile au fost marite cu 20%, ceea ce este o crestere semnificativa, in conditii de criza. „Anul acesta alocatiile au fost marite…

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociației CFA Romania a crescut fața de luna anterioara cu 5,3 puncte pana la valoarea de 55,7 puncte (fața de aceeași luna a anului anterior, Indicatorul a scazut cu 8,0 puncte), iar analiștii financiari estimand un curs de 4,97 lei/euro pentru 12 luni.…