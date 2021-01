Stiri pe aceeasi tema

- China devanseaza SUA și devine cel mai mare beneficiar al investițiilor straine directe, la nivel mondial. Economia chineza s-a relansat spectaculos, dupa pandemie China a devansat SUA, devenind cel mai mare beneficiar de investitii straine directe (ISD) in 2020, un an in care pe plan global ISD-urile…

- Site-ul recent actualizat al Casei Albe pentru mandatul noului președinte Joe Biden conține un mesaj secret - o invitație pentru specialiștii in tehnologie suficient de pricepuți pentru a-l gasi, relateaza Reuters.

- Planul lui Joe Biden pentru salvarea celei mai mari economii a lumii din criza provocata de pandemia de COVID-19 Planul economic al presedintelui ales Joe Biden se concentreaza pe salvarea imediata din criza provocata de pandemia de COVID-19, a afirmat pricipalul consilier economic al viitoarei administratii,…

- Presedintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen a tinut joi o declaratie de presa in care a vorbit despre violentele de la Congresul din SUA, dar si despre confirnarea lui Joe Biden ca presedinte al SUA.

- Un ofițer de poliție al cladirii Capitoliului a murit la spital in urma ranilor suferite in asaltul de miercuri. Este a cincea persoana decedata in urma incidentelor de la Washington, a informat televiziunea americana ABC News.Brian D. Sicknick a murit joi, la ora Americii 21:30. "Ofițerul Sicknick…

- Președintele american Donald Trump a admis joi ca mandatul sau se incheie in 20 ianuarie și a promis o „tranziție ordonata”, dupa ce Congresul a validat victoria democratului Joe Biden. Mesajul din partea președintelui american, care are contul de Twitter suspendat, a fost postat pe rețea de directorul…

- La protestele din fața Capitol Hill, un participant a fost surprins de camerele NBC News fluturand steagul Revoluției Romane din 1989. Congresul american ar trebui sa confirme rezultatul alegerilor miercuri, iar Joe Biden sa fie inaugurat ca presedinte pe 20 ianuarie. Doar ca evenimentele au degenerat…

- Presedintele ales Joe Biden a numit duminica o echipa exclusiv feminina responsabila cu comunicarea viitoarei administrații de la Casa Alba. Sint colaboratoare apropiate de-ale sale, care fac parte din cercul de consilieri sau din echipa de campanie, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Astfel,…