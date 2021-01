Acesta este si primul declin al PIB-ului american dupa Marea Recesiune din perioada 2007-2009. Aproape fiecare sector, cu exceptia celui guvernamental si celui al constructiilor de locuinte, a consemnat o scadere fata de 2019. Declinul de 3,9% al consumului a fost cel mai mare din 1932. Economia a intrat in recesiune in februarie. In trimestrul al patrulea, PIB-ul a avansat cu 4% in ritm anualizat, cheltuielile de consum fiind limitate de lipsa unui nou program de stimulare si de continuarea epidemiei, eclipsand productia manufacturiera solida si piata constructiilor de locuinte. Avansul PIB din…