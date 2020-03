Economia și pandemia De-a lungul istoriei pandemiile au avut efecte economice majore, iar situația de fața nu este deloc diferita. Modul și rapiditatea cu care va fi eradicat virusul au o importanța primordiala, la fel și masurile pe care guvernele și bancile centrale le vor lua pentru a stimula economia. Mediul privat trebuie sprijinit insa fara a-i fi ingradite libertațile. Țarile a caror reacție va fi slaba vor reveni mai greu. Economia europeana este, foarte probabil, deja in recesiune, la fel și cea romaneasca. Costurile sociale și economice sunt vaste. Desigur, este mult prea devreme pentru a avansa cifre, insa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

