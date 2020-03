Economia se va contracta cu 4,7%

Stiri pe aceeasi tema

- Analiștii Erste Bank prognozeaza ca economia romaneasca se va contracta cu 4,7% anul acesta, pe fondul crizei COVID-19, dar va reveni pe creștere in 2021 Analistii de la Erste Bank prognozeaza o contractie economica de 4,7% in acest an in Romania, pe fondul crizei COVID-19, urmata de o revenire pe crestere…

- ​Autoritațile statului trebuie sa ia masuri prin care sa asigure resursele de energie necesare consumului național casnic și industrial, sa asigure continuitatea funcționarii utilitaților, inclusiv prin masuri de prevenire a blocarii lanțurilor comerciale din sector. Guvernul trebuie sa ușureze munca…

- Intre masurile adoptate de Executiv se numara si interzicerea disponibilizarilor in companiile afectate, relateaza agentia EFE, preluata de Agerpres. Astfel, printre principalele masuri se afla plata a 800 de euro, in luna aprilie, pentru aproape jumatate de milion de angajati care nu pot…

- Situația creata de catre raspandirea virusului COVID-19 impinge factorii de decizie politica sa anunțe masuri pentru combaterea efectelor resimțite la nivel economic. Va prezentam un studiu realizat de catre Allianz și Euler Hermes cu privire la mixul de politici luate de mai multe state ale lumii.…

- Economia Romaniei ar putea creste in acest an cu 3,5% si cu 2% anul viitor, a afirmat, joi, Ciprian Dascalu, economist sef la Banca Comerciala Romana, la evenimentul "Intalnire cu presa economica" organizat de Piata Financiara la Predeal. "Ne asteptam la o crestere economica de 3,5%. Anul viitor vedem…

- Banca Transilvania urca 100 de poziții in clasamentul Brand Finance Banking 500 2020, pana pe locul 339, pe valul dezvoltarii organice și al consolidarii achizitiei Bancpost. Comparativ cu anul trecut, Banca Transilvania este in top 10 global ca ritm de creștere al valorii și al fortei brandului – cu…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a transmis joi ca riscul de a contracta noul coronavirus prin intermediul marfurilor si produselor avand ca tara de origine China, este unul extrem de mic, si ca importul de marfuri din China nu reprezinta niciun pericol pentru persoane.

- Cele mai recente estimari ale Fondului Monetar Internațional indica faptul ca Romania va depași in acest an Turcia din punct de vedere al Produsului Intern Brut pe cap de locuitor, ajustat cu putere de cumparare.