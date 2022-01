Economia se prăbușește. Dispar marii contribuabili Potrivit unui Ordin ANAF, companiile care au inregistrat scaderi ale cifrei de afaceri de 50% in 2020 vor fi scoase de pe lista marilor contribuabili. Modificarea legislativa a fost necesara dat fiind numarul mare de firme importante care au avut pierderi insemnate din cauza pandemiei. Semnalul este unul extrem de ingrijorator, avand in vedere ca […] The post Economia se prabușește. Dispar marii contribuabili first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, afirma ca, in cazul in care statele lumii vor elimina restrictiile majore impuse de pandemia de Covid-19, vanzarile de vacante in acest an vor atinge 85% din totalul celor din 2019. "Sincer nu cred ca se va ajunge…

- Lira turceasca a ajuns iarași la un nou minim istoric, de peste 20 de lire/euro. Continuarea deprecierei monedei a fost provocata tot de președintele Recep Tayyip Erdogan, care a promis continuarea politicii sale economice de reducere a dobanzilor, scrie Reuters.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat joi seara, la Digi24, ca Oficiul National pentru Achizitii Centralizate (ONAC) a incheiat acorduri-cadru cu mai multe firme pentru teste din saliva care sa fie distribuite in scoli, dar doi furnizori solicita un pret mai mare…

- Criteriile de selecție a marilor contribuabili de catre Fisc vor suferi modificari semnificative de la inceputul anului viitor. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscala nr. 1721/2021...

- Marii perdanti ai recentei logodne politice sunt Romania si liberalii. Iar castigatorii sunt, deocamdata, PSD si politicianismul. Cum s-a ajuns aici? E simplu, daca suntem cinstiti. Si e complicat, respectiv bizar, daca suntem naivi. Pentru prima versiune sta marturie istoria politica recenta. Clasa…

- Marii contribuabili trebuie sa depuna, incepand din 2022, declaratia SAF-T catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), iar in anii urmatori raportarea va deveni obligatorie si pentru ceilalti contribuabili, a anuntat miercuri Deloitte Romania, informeaza AGERPRES . Lista marilor contribuabili…

- Marii contribuabili cu tranzactii intra-grup de peste 200.000-350.000 de euro trebuie sa pregateasca anual dosarul preturilor de transfer. Lista marilor contribuabili a fost actualizata de ANAF dupa mai bine de 5 ani de zile. In urma schimbarii regulilor de clasificare, numarul marilor contribuabili…

- Marii contribuabili cu tranzacții intra-grup de peste 200.000–350.000 de euro trebuie sa pregateasca anual dosarul prețurilor de transfer. Lista marilor contribuabili a fost actualizata de ANAF dupa mai bine de 5 ani de zile. In urma schimbarii regulilor de clasificare, numarul marilor contribuabili…