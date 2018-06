ECONOMIA se mișcă încet. VITEZA uluitoare a trenurilor de marfă de la noi ​Trenurile de marfa romanești rar prind 60 km/h, iar viteza medie este undeva pe la 13-15 km/h. In acest timp alte țari discuta daca are rost sa lanseze trenuri marfare de mare viteza care sa ruleze chiar și cu peste 200 km/h. SUA, Franța și China sunt printre țarile cu cele mai rapide trenuri de marfa și discuțiile sunt daca merita ca produsele mai scumpe sa fie duse la super-viteza pe calea ferata, in condițiile in care costurile de tranport sunt mari cand viteza este ridicata. Articolul integral pe HOTNEWS . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro



