- Romania va inregistra in acest an un deficit bugetar de 6,7% din PIB, iar contractia economica se va situa la final de an la 2,2% din Produsul Intern Brut, a declarat, luni seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. ‘Economia globala trece astazi printr-o criza nemaiintalnita in care a trebuit…

- Economia va scadea in 2020 cu 4%, iar deficitul bugetar va fi de 8,5% din PIB, dupa cum arata valorile medii ale sondajului Indicatorul de Incredere Macroeconomica pe luna mai, efectuat de asociația...

- Seful Executivului a vizitat Combinatul Siderurgic Liberty Galati, unde a participat la ceremonia de semnare a cinci memorandumuri importante pentru dezvoltarea combinatului si a economiei romanesti, prilej cu care a precizat ca obiectivul Guvernului este reindustrializarea Romaniei, dar si dezvoltarea…

- Europa a depașit scenariul “moderat” și se indreapta spre cel “sever”. Christine Lagarde: Economia zonei euro ar putea scadea intre 8% si 12%, anul acesta Economia zonei euro va inregistra, probabil, o scadere intre 8% si 12%, in acest an, din cauza impactului pandemiei de coronavirus…

- Economia va arata putin diferit dupa aceasta perioada de criza, vom avea multe companii care vor investi in tehnologie, iar o provocare pentru Guvern este sa creeze locuri de munca astfel incat sa ii pastreze in tara pe cei aproape un milion de romani intorsi, in aceasta perioada, de peste hotare, considera…

- Presedintele interimar al PSD , Marcel Ciolacu , a postat pe Facebook un mesaj in care atrage atenția asupra situației economiei romanești. „Comisia Europeana a spus azi cat se poate de clar ca economia Romaniei se va prabuși in acest an. Scadere economica de 6% și deficit bugetar de 9,2% din PIB! Indiferent…

- Comisia Europeana urmeaza sa isi prezinte miercuri cele mai recente prognoze privind evolutia economiei, oficialii europeni avertizand in avans ca va avea loc o crestere exploziva a somajului iar economia va incasa o lovitura puternica, transmite DPA, conform agerpres.ro. Mai multe date statistice…

- Florin Cițu a anunțat, joi seara, la TVR 1, in emisiunea ”Romania9”, realizata de Ionuț Cristache, ca Romania a primit, de la Comisia Europeana vestea ca firmele afectate de criza economica generata de pandemia de coronavirus pot cumula doua tipuri de credite oferite de stat.”In aceasta seara,…