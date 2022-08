Stiri pe aceeasi tema

- In pofida razboiului din Ucraina, economia Rusiei ar urma sa scada puțin mai puțin decat se așteapta in acest an, potrivit Fondului Monetar Internațional. Daca economia mondiala este prinsa intr-o spirala inflaționista, Rusia ar trebui, in acest an, sa fie mai puțin penalizata de sancțiunile internaționale…

- Economia rusa ar trebui sa fie mai puțin afectata de sancțiunile internaționale in acest an decat se estima inițial, a declarat marți Fondul Monetar Internațional (FMI). Potrivit acestuia, produsul intern brut (PIB) al Rusiei ar trebui sa se contracte cu 6% in 2022, ceea ce este mult mai puțin decat…

- Cea mai ridicata rata a inflației din ultimele decenii din Turcia ar urma sa scada ușor, pana la sfarșitul anului, la aproximativ 70%, iar banca centrala ar urma sa mențina stabila rata dobanzii de politica monetara pentru inca cel puțin un an, potrivit unei analinze Reuters realizat marți. Inflația…

- Razboiul de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei continua sa afecteze negativ economia UE, orientand-o catre o creștere mai redusa și o inflație mai ridicata in comparație cu previziunile din primavara. Conform previziunilor economice (intermediare) din vara anului 2022 , economia UE va crește cu…

- Kremlinul creeaza condițiile pentru mobilizarea economiei rusești in vederea pregatirii unui razboi prelungit in Ucraina, scrie Institutul pentru Studiul Razboiului in evaluarea publicata in noaptea de vineri spre sambata. La 30 iunie, Kremlinul a propus Dumei de Stat a Rusiei un amendament la legile…

- Noua bancnota de 100 de ruble a Rusiei nu va fi introdusa in circulație prea curand din cauza dificultaților cauzate de ieșirea de pe piața rusa a furnizorilor occidentali de bancomate și de servicii la punctele de vanzare din cauza razboiului din Ucraina, relateaza cotidianul economic Kommersant, preluat…

- Banca Centrala a Rusiei este pregatita sa fie de acord cu legalizarea mineritului de criptomonede, dar cu condiția ca vanzarea veniturilor lor sub forma de monede digitale sa aiba loc in afara Rusiei, a declarat Kirill Pronin, directorul Departamentului de Tehnologii Financiare al Bancii Centrale…

- Rolul dolarului si al euro ca valute globale ar urma sa scada, deoarece bancile centrale isi regandesc strategiile, dupa ce Occidentul a inghetat rezervele rusesti, a anuntat marti Banca Centrala a Rusiei, sugerand ca ar putea lua in considerare impunerea unor rate negative la depozitele in dolari…