“Economia rusă se prăbuşeşte” – ministrul german al Economiei “Economia rusa se prabuseste”, a declarat Habeck in fata legislatorilor, adaugand ca Germania si-a jucat rolul in acest caz prin reducerea exporturilor catre Rusia in martie cu 60%, o scadere si mai accentuata fiind asteptata in aprilie. La nivelul tarilor aliate care participa la sanctiuni, exporturile Rusiei au scazut cu 53% fata de lunile precedente, in timp ce scaderea in randul statelor neutre sau pro-ruse a fost de 45%, potrivit ministrului. “Putin primeste in continuare bani, dar … timpul nu lucreaza pentru Rusia, ci impotriva Rusiei”, a spus el. Ca urmare a sanctiunilor, Moscova a pierdut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

