- Economia Romaniei va inregistra o scadere semnificativa de 6% in 2020, conform previziunilor economice din vara anului 2020, publicate marti de Comisia Europeana. Nivelul scaderii este similar cu cel prognozat in luna mai de Executivul comunitar. Abia in 2021 Romania va inregistra creștere economica.

- Romania are cea mai abrupta crestere a curbei de infectare cu noul coronavirus din Europa de Est, cu o crestere accentuata in sus, arata un raport al Centrului European pentru Controlul si Preventia Bolilor (ECDPC).

- Comisia Europeana a aprobat o schema in valoare de 4 miliarde RON (aproximativ 800 milioane EUR) pentru a sprijini companiile din Romania afectate de pandemia de coronavirus. Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar privind ajutoarele de stat . In cadrul acestui sistem, sprijinul public…

- Pana astazi, 20 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 23.730 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.735 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- Domnule Cozmin Sașa, daca nu ar fi fost pandemia generata de Coronavirus, am fi avut deja campania electorala pentru alegerile locale. Credeți ca perioada aceasta de suspendare a activitații normale... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Produsul Intern Brut va scadea cu 6% in 2020, urmand sa creasca cu 4,2% in anul 2021, potrivit previziunilor economice publicate miercuri de Comisia Europeana. Raportul arata insa ca o pandemie mai severa si mai indelungata decat se preconizeaza in prezent ar putea duce la o scadere a PIB in statele…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat marți, la B1TV ca nimic nu va mai fi la fel dupa pandemia de coronavirus. Traian Basescu mai spune ca toate statele europene inclusiv România au acționat prost, dezordonat și cu întârziere. „În primul rând, nimic…

- "Coronavirus e deja un subiect care imbraca atatea fațete, incat daca mi-ați permite aș puncta cateva lucruri. In primul rand, nimic nu va mai fi ca inainte. Nimic! Oamenii politici au ințeles ca, dupa ce au facut ce au vrut ei cu natura, natura nu mai e un prieten al omului, al locuitorilor planetei,…