Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat o scadere economica de 6% in trimestrul III din 2020, raportat la perioada similara din 2019, insa fata de trimestrul anterior a inregistrat o crestere de 5,6%, potrivit datelor colectate de Institutul National de Statistica, transmite Agerpres.

- Investițiile și construcțiile au atenuat caderea economica a Romaniei. CE: Contractia va fi de 5,2% in 2020, mai putin severa decat estimarile initiale. Deficitul depașește 10% Economia Romaniei va inregistra o contractie de 5,2% in acest an, mai putin severa decat se estima initial, gratie investitiilor…

- O serie de entitati publice si private din Romania au fost puternic afectate de valuri succesive de atacuri cu malware-ul de tip bancar Emotet, in ultimele luni, informeaza Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), intr-o alerta publicata, joi, pe propria pagina de…

- Sute de companii din Romania vor beneficia de noua finantare dedicata sectorului privat, in valoare de 190 milioane euro, acordata de Banca Europeana de Investitii (BEI) pentru a sustine sectoarele cele mai afectate de COVID-19 din punct de vedere economic, social si al sanatatii, informeaza un comunicat…

- Europarlamentarul Maria Grapini someaza autoritațile din Romania sa ia urgent masuri pentru refacerea stocurilor de medicamente din Romania. Grapini cere președintelui, premierului și lui Raed Arafat sa iși arate acum puterea, nu atunci cand oameni nevinovați sunt tratați ca infractori.Citește…

- Cițu: Economia Romaniei trece printr-o perioada dura. Obiectivul nostru nu a fost acela de a evita contractia, pentru ca era imposibil, ci de a diminua efectele negative ale crizei Obiectivul Guvernului a fost de a diminua efectele negative ale crizei asupra economiei, nu acela de a evita contractia…

- Obiectivul nostru a fost de a diminua efectele negative ale crizei asupra economiei, nu acela de a evita contractia in 2020, pentru ca ar fi fost imposibil, a afirmat, joi, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Economia Romaniei trece astazi printr-o perioada dura. Nu este un secret ca trimestrul…

- Consiliul National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) a propus Parlamentului sa extinda lista cu domeniile de activitate care vor beneficia de fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate…