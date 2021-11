Stiri pe aceeasi tema

- Principalele branduri de imbracaminte și incalțaminte iși muta producția in țari mai apropiate de principalele piețe de desfacere din Statele Unite și Europa. Analiștii spun ca este o stategie pe termen lung a producatorilor și ca este puțin probabila o noua inversare a trendului in viitorul apropiat.

- Inmatricularile de autoturisme noi in Germania, cea mai mare piata auto europeana, au scazut cu 35% in octombrie, la aproximativ 179.000 de vehicule, deoarece deficitul de cipuri continua sa afecteze productia, au declarat miercuri, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, informeaza…

- Industria auto din Ungaria a atins un nou punct de cotitura prin debutul productiei de masa a primului automobil electric din aceasta tara, a declarat vineri ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, transmite MTI. Cu prilejul unui eveniment care a marcat debutul productiei de…

- Criza semiconductorilor se face tot mai mult simțita in industria auto, provocand pagube de ordinul a miliarde de euro. Mai mult, producatorii de automobile trebuie sa concureze, acum, pentru cipuri cu producatorii de electronice. Producatorii auto ar putea pierde anul acesta venituri de 210 miliarde…

- Industria restaurantelor s-a schimbat mult in ultimul deceniu și intr-un ritm rapid, in mare parte datorita noii tehnologii și a preferințelor clienților. Aceștia doresc sa aiba diverse opțiuni – de livrare, de luat masa in restaurant, dar și respectare a anumitor restricții alimentare. Cu toate aceste…

- Criza de semiconductoare provocata de perturbarea lanturilor mondiale de aprovizionare in contextul pandemiei si cererea robusta generata de revenirea economiilor este asteptata sa continue ceva vreme, scrie Mediafax. Industria mondiala a semicon­duc­toa­relor a ajuns sa joace un rol cheie…