Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele trei luni ale anului a fost de 5,327 miliarde euro, mai mare cu 863,1 milioane euro decat cel inregistrat in perioada similara din 2020, conform datelor prezentate de Institutul Național de Statistica. Chiar daca exporturile au crescut, in primele trei…

- Exporturile Romaniei au crescut in perioada ianuarie-martie 2021 cu 3,9%, in timp ce importurile au crescut cu 7,1%, comparativ cu aceeași perioada a anului 2020. Deficitul balanței comerciale in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2021 a fost de peste 5,3 miliarde de euro, mai mare cu 863,1 milioane decat…

- “In perioada 1 ianuarie -28 februarie 2021, exporturile FOB au insumat 11,19 miliarde de euro, iar importurile CIF au insumat 14,26 miliarde de euro. In perioada 1 ianuarie -28 februarie, exporturile au scazut cu 3,7%, iar importurile au crescut cu 0,2%, comparativ cu perioada 1 ianuarie -29 februarie…

- „Vesti fantastice pentru toti romanii! FMI are incredere in Guvernul Romaniei si estimeaza o crestere economica semnificativa mai mare pentru Romania. Previziunile FMI arata o crestere economica substantiala de 6% a PIB in 2021, a doua cea mai mare crestere din Uniunea Europeana. Luam cele mai bune…

- „Vești fantastice pentru toți romanii!FMI are incredere in Guvernul Romaniei și estimeaza o creștere economica semnificativa mai mare pentru Romania.Previziunile FMI arata o creștere economica substanțiala de 6% a PIB in 2021, a doua cea mai mare creștere din Uniunea Europeana.Luam cele mai bune masuri…

- Economia Romaniei va crește in acest an cu 6%, estimeaza Fondul Monetar Internațional in raportul World Economic Outlook , prezentat marți de catre instituția financiara internaționala. Guvernul Cițu a estimat o creștere economica de 4,3% atunci cand a realizat bugetul pe acest an. Concomitent, Comisia…

- ​FMI a revizuit la 6% creșterea economica a României pentru acest an și la 4,8% în 2022, potrivit raportului ”World Economic Outlook”, publicat marți. Fondul a avansat chiar și o estimare pentru 2026, potrivit careia PIB-ul României va urca cu 3,5%. E drept, aceste proiecții…

- Cifra de afaceri din comertul cu amanuntul a crescut cu 1,7% in ianuarie 2021, prin comparatie cu ianuarie 2020. Consumul privat creste usor in ianuarie, ajutat de produsele nealimentare. Consumul de carburanti a ramas pe minus. Citește și: Klaus Iohannis, mesaj de la tribuna ICCJ: anunța…