Comenzile noi din industria prelucratoare au crescut in termeni nominali cu 20% in primele patru luni ale anului 2022, fata de aceeasi perioada din 2021, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS).

Consumul national de energie electrica a scazut cu 4,2% in primele patru luni ale anului, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 18,02 miliarde kWh, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica.

In trimestrul I al anului, investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 24,416 miliarde lei, in crestere cu 1,2%, comparativ cu trimestrul I 2021, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), potrivit news.ro.

Consumul de energie electrica al populatiei a fost mai mic cu 4,4% in perioada ianuarie-martie 2022, comparativ cu intervalul similar al anului trecut, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Agerpres.

Producția industriala a crescut in luna martie 2022, ca serie bruta, cu 10,6%, fața de februarie, a anunțat vineri Institutul Național de Statistica (INS).

In luna martie 2022, castigul salarial mediu brut a fost 6401 lei, cu 342 lei (+5,6%) mai mare decat in luna februarie 2022, informeaza Institutul Național de Statistica. Castigul salarial mediu net a fost 3937 lei, in creștere fata de luna precedenta cu 216 lei (+5,8%).

Managerii romani estimeaza pentru urmatoarele trei luni o crestere accentuata a preturilor in industria prelucratoare, constructii si comertul cu amanuntul, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS), transmite Agerpres.

Privire generala asupra recenzarii Revanșa ruralului Triumful recenzarii asistate O rapida și sincera privire prospectiva Anexa (figuri)