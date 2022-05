Stiri pe aceeasi tema

- Economia Romaniei a crescut cu 5,2% in primul trimestru al acestui an fata de trimestrul precedent, in timp ce fata de perioada similara a anului trecut avansul consemnat a fost de 6,5%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti.

- Germania, Franta si Statele Unite ale Americii ocupa primele trei locuri in topul tarilor care controleaza subgrupuri de intreprinderi din Romania, releva datele Institutului National de Statistica (INS), remis vineri AGERPRES.

- In luna februarie 2022, volumul lucrarilor de constructii a crescut, fata de luna ianuarie 2022, cu 30,9%, au transmis joi reprezentanții Institutului Național de Statistica. Fata de luna februarie 2021, creșterea a fost de 7,7%. In primele doua luni din acest an, creșterea din construcții a fost de…

- Economia Romaniei a inregistrat un avans de 5,9% in 2021, comparativ cu 2020, si de 2,4% pe seria bruta in trimestrul 4 al anului trecut, fata de acelasi trimestru din 2020, dar a scazut cu 0,1% in termeni reali, comparativ cu trimestrul trei din 2021, potrivit unui comunicat al Institutului Național…

- Site-ul dedicat recensamantului populației s-a blocat, luni dimineața, dupa primele ore de la debutul autorecenzarii, insa formularul poate fi completat pe portalul Institutului Național de Statistica. Vladimir Alexandrescu, purtator de cuvant INS, a declarat intr-o intervenție la Digi 24 ca spera ca…