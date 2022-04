Stiri pe aceeasi tema

- Economia Romaniei a inregistrat un avans de 5,9% in 2021, comparativ cu 2020, si de 2,4% pe seria bruta in trimestrul 4 al anului trecut, fata de acelasi trimestru din 2020, dar a scazut cu 0,1% in termeni reali, comparativ cu trimestrul trei din 2021, potrivit unui comunicat al institutiei publicat…

- Produsul Intern Brut (PIB) - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul patru 2021 a fost de 305,569 miliarde de lei preturi curente, in scadere - in termeni reali - cu 0,1% fata de trimestrul trei 2021 si in crestere cu 3,9% fata de trimestrul patru 2020.Potrivit INS, ca serie bruta, PIB-ul…

- Fostul ministru liberal al Economiei, Varujan Vosganian cere Guvernului sa explice de ce in 2020 in plina pandemie de Covid-19 și criza, cheltuielile militare au crescut cu un miliard in timp ce PIB a scazut cu peste douazeci de miliarde. „Veți fi șocați sa constatați ca in anul 2020, cand Guvernul…

- “Produsul intern brut in trimestrul IV 2021 a fost, in termeni reali, mai mic cu 0,5 % c omparativ cu trimes t rul III 2021 ; Fata de acelasi trimestru din anul 20 20 , Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 2,2 % pe seria bruta si cu 2 ,7 % pe seria ajustata sezonier; Seria ajustata sezonier…

- ”Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul I I I 2021 a fost de 2 95,122 miliarde lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 0,4 % fata de trimestrul I I 2021 si cu 8,2 % fata de t rimestrul I I I 2020 . Produsul Intern Brut estimat pentru perioada 1.I –…