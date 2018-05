Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o saptamana, Stefan a spus ca veniturile bugetare au crescut cu 11,8- in primele patru luni, pana la 89,6 miliarde lei, dupa ce Klaus Iohannis a criticat Guvernul condus de Viorica Dancila pentru rezultatele din primul trimestru. Potrivit datelor Eurostat, tarile care au avut un avans economic…

- Cresterea economiei Romaniei din primul trimestru al acestui an, de 4,2%, serie ajustata, fata de aceeasi perioada a anului trecut, este a cincea din Uniunea Europeana (UE), iar motorul cresterii economice il vor reprezenta in acest an investitiile, a afirmat marti vicepremierul Viorel Stefan, in a…

- Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei in primul trimestru din 2018 a fost de 178 de miliarde de lei, in crestere cu 4,2% fata de acelasi trimestru din 2017, a declarat marti, la Guvern, vicepremierul Viorel Stefan, citand „date Eurostat”.

- Accesul la fondurile europene pentru spitalele din Romania va fi mai facil, odata cu modificarile aduse in sedinta saptamanala de Guvern legii privind reforma in domeniul sanatatii, a anuntat joi Ministerul Fondurilor Europene (MFE). “Printr-o ordonanta de urgenta aprobata in ultima sedinta de Guvern,…

- Martie 2018 a fost a doua luna consecutiva in care Romania a avut cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4%, si in crestere fata de o rata anuala a inflatiei de 3,8% inregistrata in luna februarie, potrivit datelor publicate…

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in crestere, de la 4,4% la 5,1%, estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, potrivit raportului “World Economic Outlook”, publicat marti și citat de Ager de institutia financiara internationala. Conform documentului referitor la perspectivele…

- Romania a cheltuit doar 1,80% din Produsul Intern Brut pentru cheltuieli de aparare in 2017, se arata intr-un raport publicat de NATO, pe data de 15 martie. Datele din acest raport sunt foarte relevante, in contextul in care toate pozițiile publice din ultimul an ale Ministerului Apararii Naționale,…

- “Uniunea Europeana nu ar fi completa fara Romania, așa cum Romania nu ar fi completa fara respectarea valorilor UE”, este mesajul oficial al Comisiei Europene, transmis, miercuri seara, dupa intalnirea dintre președintele Comisiei, Jean Claude Juncker și premierul Viorica Dancila. De altfel, in conferința…