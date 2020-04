Vigil Popescu a dat asigurari ca situația din Statele Unite, nu se va regasi și in Europa, unde bursa petrolului este strict legata de cotația Brent, indice care arata un cost de 25 dolari SUA/baril. Daca acest procent va scadea, spune ministrul economiei, cotația benzinei și motorinei la pompe, va scadea și ea. Ministrul Economiei este insa atent la starea economiei, care este in continua scadere, primul semn fiind consumul redus de carburant. „Romania, ca și Europa, este legata de cotația Brent a petrolului, acolo prețul este in jur de 25 de dolari. Romania, pe termen scurt, nu va fi afectata…