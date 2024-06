Stiri pe aceeasi tema

- Economia romaneasca va inregistra un avans de 3,3% in acest an, si de 3,8% in 2025, similar cu nivelul previzionat in ianuarie, conform celui mai recent raport privind "Perspectivele Economice Globale" (Global Economic Prospects), publicat marti de Banca Mondiala.

- In medie, Romania a recuperat anual doua puncte procentuale din decalajul fața de media europeana. In anul 2000, PIB-ul pe cap de locuitor al țarii (la paritatea puterii de cumparare) era doar de 25% din media UE, iar acum acest indicator a depașit 75%, a spus joi seara Csaba Balint, membru in Consiliul…

- Activitatea economica in zona euro a inregistrat, in aprilie, cel mai rapid ritm de crestere din ultimul an. Avansul din sectorul serviciilor a reușit sa compenseze declinul din industrie, potrivit rezultatelor unui sondaj publicat astazi, 6 mai. Indicatorul Composite Purchasing Managers (PMI) in zona…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și dezvoltare (BERD) a acordat Romaniei ajutoare financiare care au totalizat 10,950 miliarde euro, pana in prezent, in cadrul a 525 de proiecte. Un procent de 81 la suta din aceasta suma a fost indreptat spre dezvoltarea sectorulului privat, iar prortofoliul actual…

- Spațiul public autohton a fost dominat pana la suprasaturație de ceea ce putem deja numi Dilema Cirstoiu. S-a glosat pana la refuz pe tema acestei candidaturi. Intre timp, domnul Ciolacu a vizitat Emiratele Arabe Unite, de unde s-a intors cu promisiuni de miliarde. S-a deschis și intervalul de depunere…

- Conform noilor prognoze ale FMI, dupa un avans de 2,1% anul trecut, economia va creste la 2,8% anul acesta, urmand sa accelereze pana la 3,6% in 2025. In octombrie, FMI estima un avans de 3,8% al PIB-ului Romaniei in 2024.In ceea ce priveste inflatia, FMI prognozeaza ca Romania va inregistra in acest…

- Ministrul Economiei, Ștefan Radu Oprea, spune ca industria romaneasca a inregistrat prima creștere anuala, in februarie, in ciuda conditiilor externe dificile. Oprea menționeaza faptul ca peste media s-au situat productia din industria prelucratoare – majorare de 0,7% și iar cea din industria extractiva…

Cunoscutul economist, profesor, analist și publicist Ilie Șerbanescu a incetat din viața, azi dimineața,, in urma unei lungi și grele suferințe. El avea 81 de ani.