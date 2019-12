Economia romaneasca in 2020: Cursul depaseste 4,8 lei, agentiile de rating se uita la downgrade, gaura deficitului se adanceste

Stiri pe aceeasi tema

- ​Increderea investitorilor s-a deteriorat la finalul anului 2019, obligațiunile pe termen lung au fost vandute, iar leul a fost slabit, se arata intr-un raport al Erste Group. Potrivit acestuia, randamentele pe termen lung au crescut cu 20-30 puncte de baza in noiembrie, cu vanzari declanșate de creșterea…

- Conform „Top 50” companii din economia romaneasca, dupa ritmul de crestere al businessului in ultimii cinci ani, Star Assembly Sebeș a adunat afaceri cumulate de 14,4 mld. lei in 2018, in crestere cu 9.500%, comparativ cu anul 2014. Ritmul variaza insa de la 2.700% la aproape 30.000%, la varf aflandu-se…

- Ritmul de crestere al economiei Romaniei va incetini la 3,2% in 2020 și va reaccelera la 3,7% in 2021, se arata in cele mai recente estimari ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD), care puncteaza ca riscurile de supraincalzire vor disparea, conform Mediafax.Citește…

- Viata politica de la noi seamana din ce in ce mai mult cu o telenovela. Si, ca orice telenovela buna, politica interna romaneasca capteaza toata atentia publicului. Insa, ar fi periculos sa ignoram ca exista evenimente internationale care ne-ar putea afecta puternic, daca nu le luam in calcul si nu…

- Ziarul Unirea Se anunța vremuri tulburi pentru economia romaneasca: Instabilitatea politica ii sperie pe investitori Se anunța vremuri tulburi pentru economia romaneasca: Criza politica ii sperie pe investitori Criza politica ii sperie pe investitorii din Romania. Creșterea inflației, dar și deprecierea…

- Creșterea inflației, deprecierea leului și accentuarea blocajului financiar reprezinta principalele temeri ale investitorilor in toamna acestui an. Instabilitatea politica a revenit in prim-plan, zgomotul politic fiind de natura sa accentueze semnalele de alarma privind evoluția economiei, arata o…

- Euro depașește din nou 4,75 lei. Lira sterlina, la cea mai scazuta valoare din ultima luna Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7502 lei/euro, in crestere cu 0,05% fata de valoarea atinsa marti. Marţi, euro a urcat la 4.7479 lei. Lira sterlină…

- Fara investitii semnificative in tehnologie, Romania va rata a patra revolutie industriala, Industry 4.0, iar economia romaneasca va pierde semnificativ la capitolul competitivitate, arata rezultatele unui sondaj in randul investitorilor, realizat de Frames la comanda Academia Industriala si transmis…