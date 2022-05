Economia românească, estimări sumbre pentru anul 2022 Proiectul de buget pentru anul 2022 a fost configurat pe o crestere economica de 4,6%. Nu același lucru spune și Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, care vede o creștere timida, la jumatate fața de proiecțiile date de guvernanți. Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a revizuit in scadere la 2,9% estimarea de crestere a economiei romanesti pentru acest an, de la 4,3% cat previziona anterior. In varianta de primavara a Prognozei pe termen mediu, CNSP arata ca suprapunerea socurilor (contextul geopolitic, majorarile succesive ale preturilor la energie si alterarea lanturilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

