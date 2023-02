Economia pentru toți – lecția despre inflație de Octavian Badescu Pentru a intelege problema inflatiei, cauzele ei, efectele si solutiile, este necesar sa intelegeti ca atat timpul dumneavoastra, cat si banii primiti ca salariu, cat si carnea pe care o cumparati de la magazin cu ei, toate reprezinta “marfuri”. Timpul reprezinta ceea ce oferiti dumneavoastra, pentru a primi in schimb bani, adica ceea ce va obliga statul sa primiti in schimb de la angajator, adica de la cumparatorul timpului, pentru a va cumpara apoi cu ei carnea, adica ceea ce va ofera vanzatorul carnii, obligat si el de catre stat sa primeasca banii, produsi de el. Atunci… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe rețelele sociale au aparut mesaje in care oamenii se plang ca nu au mai primit acești bani de la statul roman pentru hrana și cazare.Spre exemplu, in București, ultimele plați s-ar fi facut la finalul anului trecut. Practic, nu au fost decontate sumele pentru lunile noiembrie și decembrie, asta pentru…

- Statul le da inapoi pensionarilor banii reținuți ilegal. Cum se va face plata. Statul va da inapoi pensionarilor banii reținuți ilegal in 2022. Guvernul a aprobat in ședința de astazi restituirea contribuțiilor de asigurari sociale de sanatate reținute ilegal in 2022 pentru pensiile de peste 4.000 de…

- Vești proaste pentru sute de mii de romani. Aceștia nu vor mai beneficiat de ajutorul financiar mult așteptat de la stat. Anunțul a fost facut de un important ministru din cadrul Guvernului Romaniei. Lovitura este una extrem de dura, mai ales, in actualul context de criza economica și energetica. Citește…

- Vești proaste de la guvern! Statul s-a imprumutat din nou pe banii tai și ai copiilor tai, transmite Ramona Bruynseels, coordonator politici publice AUR. Aceasta acuza guvernul Ciuca de faptul ca ia imprumuturi pe care le vor plati copiii, sacrificand dezvoltarea țarii. Fii la curent cu cele…

- Zilele acestea, vestea scutirii unei sume de bani la impozitare, pentru parintii care au copii in intretinere, inscrisi la o unitate de invatamant, a facut inconjurul grupurilor de parinti pe Facebook sau Whatsapp. Si totusi, dincolo de valul initial de entuziasm, a iesit la iveala realitatea mai putin…

- O treime dintre firmele austriece din Romania au datorii uriașe la statul roman. Potrivit ANAF, sunt aproape 900 de companii nu au platit darile catre instituția fiscala. Peste 500 dintre acestea sunt in procedura de executare silita. Totul, in contextul in care, dupa ce guvernul de la Viena nu ne-a…

- Asiguratorii RCA vor fi obligați sa transmita electronic in baza de date cu asigurarile auto obligatorii AIDA noi informații despre rezervele de daune avizate, istoricul plaților sau respingerii de la plata a despagubirilor ori despre litigii, iar ASF va avea acces in timp real la toate aceste informații,…