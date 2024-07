Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a declarat vineri ca negocierile privind o incetare a focului intre Israel si gruparea Hamas in Fasia Gaza se apropie de "linia de sosire", relateaza AFP si Reuters, scrie AGERPRES.

- Critica deschisa la adresa organizație Hamas a crescut in Gaza, atat pe strazi, cat și online. Unii au criticat public Hamas pentru ca a ascuns ostaticii in apartamente din apropierea unei piețe aglomerate sau pentru ca a tras cu rachete din zone civile.

- Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a votat luni propunerea prezentata de președintele Joe Biden pentru o incetare a focului intre Israel și Hamas in Fașia Gaza și a cerut militanților palestinieni sa accepte acordul care vizeaza incheierea razboiului.

- Situație tulburatoare in Fașia Gaza, unde locuitorii au ajuns sa manance iarba pentru a supraviețui. Conflictul dintre Israel și Hamas din Fașia Gaza are urmari care se rasfrang in intreaga regiune a Orientului Mijlociu, mai ales in ceea ce privește sanatatea.

- Statele Unite au declarat luni ca doresc ca Consiliul de Securitate al ONU sa adopte o rezolutie care sa sprijine propunerea prezentata de presedintele Joe Biden pentru a pune capat luptelor dintre Israel si militantii palestinieni Hamas in Fasia Gaza, anunta Reuters, informeaza News.ro.

- Aproximativ 55% din cladirile din Fasia Gaza, in cea mai mare parte imobile de locuit, au fost avariate sau distruse ca urmare a razboiului dintre Israel si gruparea islamista palestiniana Hamas, a declarat luni ONU, pe baza imaginilor din satelit, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Razboiul dus de Israel in Fasia Gaza pentru lichidarea gruparii islamiste Hamas si care a provocat pana in prezent peste 36.000 de morti in randul palestinienilor va dura cel putin pana anul viitor si trupele israeliene nu vor abandona in niciun caz enclava palestiniana, pentru a impiedica astfel „contrabanda…

- O nava de tip portcontainer incarcata cu ajutoare a parasit joi Ciprul indreptandu-se spre Fasia Gaza, un nou test pentru coridorul maritim infiintat pentru a livra ajutoare in enclava palestiniana asediata si devastata de razboiul in desfasurate intre Israel si gruparea islamista Hamas.