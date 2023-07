Economia nu va ateriza “soft” Economiștii sunt in dezacord cu pariurile optimiste ale investitorilor, conform carora economia globala este pregatita pentru o aterizare ușoara, iar ratele dobanzilor sunt aproape de nivelul maxim. Piețele s-au redresat pe ambele maluri ale Atlanticului in ultimele saptamani, in condițiile in care Marea Britanie a urmat SUA și zona euro, aratand ca inflația globala scade […] The post Economia nu va ateriza “soft” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Raportul avertizeaza ca Uniunea Europeana ar putea esua sa isi atinga obiectivele climatice, deoarece aceste eforturi se bazeaza in mare masura pe absorbtia vehiculelor electrice care functioneaza cu baterii formate dintr-un cocktail de metale, de la cobalt la nichel si litiu.ECA, auditorul extern…

- Turbulențele severe din timpul zborului cu avionul au crescut cu 55% intre 1979 și 2020 pe o ruta aglomerata a Atlanticului de Nord. Rutele de zbor din SUA și Atlanticul de Nord au inregistrat cele mai mari creșteri. Europa, Orientul Mijlociu și Atlanticul de Sud au inregistrat, de asemenea, creșteri…

- Economia americana se va contracta la finele anului in curs, spun economiștii Deutsche Bank, care anunța ca inclusiv 2024 va fi un an cu recesiune pentru Statele Unite.Specialiștii bancii germane au o viziune puternic contrastanta cu optimismul din SUA, unde unii economiști vorbesc triumfalist…

- Economia globala pare sa fi iesit din sincronizare, in contextul politicilor monetare diferite aplicate de SUA, Uniunea Europeana si China, situatie generata de ritmuri economice locale diferite, cu efectul incertitudinii pe pietele de capital, comenteaza publicatia The Wall Street Journal, citata de…

- CITESTE SI Ministru: 'Economia maghiara va trebui sa faca tranziția catre o existența fara finanțarea UE' 21:30 313 Video| Imagini uluitoare cu erupția vulcanului Kilauea din Hawaii: lava este limitata la regiunea craterului 20:47 89 FOTO - Criza cerealelor ucrainene escaladeaza: polonezii…

- In cazul in care criza datoriilor ar duce in cele din urma Statele Unite in recesiune, economia americana nu s-ar scufunda singura.Repercusiunile unui prim default al datoriei federale s-ar rasfrange rapid in intreaga lume. Niciun colț al economiei globale nu va fi cruțat daca guvernul american ar intra…

- Cu toții am fost martorii unei perioade tulburi și instabile in ceea ce privește economia globala. In aceste condiții, mulți investitori cauta alternative pentru a-și proteja investițiile, iar piața criptomonedelor a fost una dintre opțiunile preferate. Cu toate acestea, o intrebare importanta care…

- Produsul intern brut, o masura a tuturor bunurilor si serviciilor produse, a crescut cu un ritm anualizat de 1,1% in primul trimestru, a raportat joi Departamentul de Comert. Economistii chestionati de Dow Jones se asteptau la o crestere de 2%. Ritmul lent de crestere a urmat avansului de 2,6% al PIB…