Stiri pe aceeasi tema

- Investițiile directe ale firmelor straine din primele patru luni au crescut cu aproximativ 300 de milioane de dolari fața de aceași perioada din anul precedent dar crește și datoria pe termen scurt.

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele patru luni ale anului cu 1,59 miliarde euro, la 95 miliarde euro, din total, datoria externa pe termen lung insumand 67,7 miliarde euro (71,2% din totalul datoriei externe, in scadere cu 1,3% fata finalul anului trecut, a anuntat miercuri BNR.…

- Datoria publica a Romaniei a crescut in ianuarie-martie, fata de finalul anului trecut, cu 1,25 miliarde euro, la 34,79 miliarde euro, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La finalul anului 2017, datoria publica a Romaniei a fost de 33,53 miliarde euro, arata datele…

- Datoria publica a Romaniei a crescut in ianuarie-martie, fata de finalul anului trecut, cu 1,25 miliarde euro, la 34,79 miliarde euro, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La finalul anului 2017, datoria publica a Romaniei a fost de 33,53 miliarde euro, arata datele BNR,…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele trei luni ale anului cu 2,05 mld. euro, la 95,5 miliarde euro, din total datoria externa pe termen lung insumand 69,5 miliarde euro, in crestere cu 1,% fata de 31 decembrie 2017, a anuntat luni BNR. In acelasi timp, datoria externa pe…

- Datoria publica a Romaniei a crescut in ianuarie-februarie, fata de finalul anului trecut, cu 1,29 miliarde euro, la 34,82 miliarde euro, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La finalul anului 2017, datoria publica a Romaniei a fost de 33,53 miliarde euro,…

- In perioada similara a anului trecut, deficitul de cont curent s-a cifrat la 72 milioane de euro.Conform documentului, in structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 434 milioane euro, balanta serviciilor si balanta veniturilor secundare au inregistrat excedente mai…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat in ianuarie 310 milioane euro, comparativ cu 387 milioane euro in luna ianuarie 2017, iar datoria externa totala a scazut cu 651 milioane euro, informeaza BNR intr-un comunicat. Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania…