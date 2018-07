Economia mondială simte deja impactul protecţionismului lui Trump. Iar un război comercial în toată regula încă nici n-a început ♦ Multe companii trebuie sa decida daca sa incaseze socul reducerii marjelor de profit sau sa majoreze preturile. Unii producatori se pregatesc de cresterea costurilor cu materiile prime, o alta povara pentru venituri.



Efectele nocive ale protectionismului se vad deja in radiografiile activitatilor economice din Europa, Japonia si SUA si in avertismentele nervoase ale companiilor care se asteapta la cresterea incertitudinilor si la diminuarea veniturilor. Multe companii trebuie sa decida daca sa incaseze socul reducerii marjelor de profit sau sa majoreze preturile.… Citeste articolul mai departe pe zf.ro…

Sursa articol: zf.ro

