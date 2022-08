Stiri pe aceeasi tema

- Platforma suedeza de streaming numara acum 188 de milioane de abonati la versiunea premium, dupa ce a crescut cu 14% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Cu o crestere anuala de 19%, numarul celor care folosesc versiunea gratuita a serviciului a ajuns la 433 de milioane. Cresterea a depasit asteptarile…

- Aceasta schimbare este consecinta cresterii surprinzatoare a PIB in primul trimestru al anului, la 5,2%. Pentru 2023, insa, estimarile sunt revizuite in scadere, la 2,9%, date fiind perspectivele de incetinire a cresterii economice atat la nivel mondial, precum si in UE. “Datorita acestui prim trimestru…

- Rata inflației in Regatul Unit a atins cifre record in ultimele 12 luni, pe fondul conflictului dintre Rusia și Ucraina, care a dus la cresterea preturilor alimentelor si carburantilor, relateaza The Associated Press, potrivit News.ro . Oficiul pentru Statistici Nationale a precizat ca inflatia preturilor…

- Fed-ul american a majorat dobanda de politica monetara cu 0.75%, cea mai mare creștere din 1994 incoace, semnaland și majorari viitoare ale dobanzii, pentru a reduce inflația. Dupa aceasta majorare, rata dobanzii se situeaza la 1,75%, dar Jerome Powell, președintele Fed, o vede in intervalul 3-3,5%…

- Comitetul de politica monetara a votat cu 6-3 pentru a creste dobanda de baza cu 0,25 puncte procentuale, la 1,25%, cei trei membri care au avut o opinie diferita votand pentru o crestere cu 0,5 puncte procentuale, la 1,5%. Potrivit unui comunicat, banca ”va lua masurile necesare pentru a readuce inflatia…

- Cresterea preturilor a batut record dupa record in UK. Inflatia din Marea Britanie a atins in aprilie 9-, un maxim al ultimilor 40 de ani, alimentara de cresterea puternica a preturilor alimentelor si energiei, potrivit cifrelor oficiale publicate miercuri, care arata o agravare a crizei costului vietii…

- Preturile de consum au crescut cu 2,5% de la o luna la luna, usor sub asteptarile unei cresteri de 2,6% dintr-un sondaj efectuat de Reuters in randul economistilor, care proiectasera si o crestere anuala de 9,1%. Cresterea cu 9% a indicelui preturilor de consum este cea mai mare de cand au inceput inregistrarile…

- Economia Romaniei urmeaza sa incetineasca pana la 2,6 % in 2022, dupa o crestere economica de 5,9% in 2021, arata Previziunile economice de primavara ale Comisiei Europene pentru Romania. Rata somajului ar urma ca coboare la 5,5%, de la 5,6% anul trecut.”Dupa o crestere puternica in 2021,…