Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de aparare israeliene (IDF) au anuntat miercuri ca au lovit peste 11.000 de tinte in Fasia Gaza de la inceputul razboiului declansat in urma unui atac fara precedent al gruparii islamiste palestiniene Hamas in comunitatile din sudul Israelului in 7 octombrie.

- In ultimele trei luni ale acestui an, produsul intern brut al Israelului ar putea sa se contracte cu 11% in ritm anual, pe fondul escaladarii razboiului cu Hamas, estimeaza banca americana JPMorgan Chase & Co., transmite Bloomberg, preluata de Agerpres.

- Armata israeliana a pierdut peste 300 de militari de la inceputul razboiului cu Hamasul Fortele armate israeliene au pierdut 311 militari de la atacul miscarii islamiste palestiniene Hamas, la 7 octombrie, anunta un purtator de cuvant armatei, Daniel Hagari, relateaza AFP. El estimeaza…

- Armata israeliana a efectuat vineri seara bombardamente de o intensitate „fara precedent” de la inceputul razboiului in nordul Fasiei Gaza si in special asupra orasului Gaza, potrivit imaginilor transmise de AFP si gruparii islamiste palestiniene care controleaza Fasia. In paralel, comunicatiile si…

- „Un raid țintit”, cu forțe de infanterie și tancuri, a fost efectuat, in timpul nopții de miercuri spre joi de trupele israeliene in Fașia Gaza, a anunțat armata, joi dimineața, susținand ca „trupele au parasit zona”. Raidul face parte dintr-o etapa de pregatire a „urmatoarei etape a razboiului”, a…

- „Un raid țintit”, cu forțe de infanterie și tancuri, a fost efectuat, in timpul nopții de miercuri spre joi de trupele israeliene in Fașia Gaza, a anunțat armata, joi dimineața. Raidul face parte dintr-o etapa de pregatire a „urmatoarei etape a razboiului”, a precizat armata israeliana, dupa ce Netanyahu…

- „Un raid țintit”, cu forțe de infanterie și tancuri, a fost efectuat, in timpul nopții de miercuri spre joi de trupele israeliene in Fașia Gaza, a anunțat armata, joi dimineața. Raidul face parte dintr-o etapa de pregatire a „urmatoarei etape a razboiului”, a precizat armata israeliana, dupa ce Netanyahu…

- In ciuda avalanșei de critici, guvernul nu da inapoi: marți ar urma sa aiba loc angajarea raspunderii guvernului pe noul pachet fiscal. Detaliile calendarului fulger de adoptare a pachetului legislativ sunt puse la punct chiar in aceasta seara, de catre liderii coaliției.