- INS revizuiește in scadere creșterea economica in T2 Institutul National de Statistica a revizuit usor in scadere, la 4,5% de la 4,6%, estimarile privind cresterea Produsului intern brut (PIB) pe serie ajustata sezonier in trimestrul doi al acestui an fata de perioada similara a anului trecut, potrivit…

- Deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 20,8% in primele opt luni, la 10,85 miliarde de euro, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS). In primele opt luni din 2018, deficitul comercial a fost de 8,98 miliarde euro, potrivit datelor INS. In primele…

- Deficitul din comerțul exterior al României a depașit 10 miliarde de euro dupa primele 8 luni din acest an (am exportat în valoare de 45,74 miliarde de euro și am importat de 56,59 miliarde euro), potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistica. Luna august a fost…

- Exporturile au crescut cu 2,1% in primele sapte luni, la 40,73 miliarde euro, iar importurile cu 5,8%, la 50,2 miliarde euro, comparativ cu perioada ianuarie-iulie 2018, arata datele transmise luni de Institutul National de Statistica (INS). ”Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in perioada…

- Exporturile au crescut cu 2,1% in primele sapte luni, la 40,73 miliarde euro, iar importurile cu 5,8%, la 50,2 miliarde euro, comparativ cu perioada ianuarie-iulie 2018, arata datele transmise luni de Institutul National de Statistica (INS).

- Investitiile in economie au crescut cu 12% in primele șase luni, in special pe baza cresterii constructiilor Investitiile nete realizate in primele sase luni in economia nationala au insumat 39,69 miliarde de lei, in urcare cu 12,1%, comparativ cu semestrul I 2018, in special pe baza cresterii la lucrarile…

- Investitiile nete realizate in primele sase luni in economia nationala au insumat 39,69 miliarde de lei, in urcare cu 12,1%, comparativ cu semestrul I 2018, in special pe baza cresterii la lucrarile de constructii noi, potrivit datelor date luni publicitatii de Institutul National de Statistica (INS)…

- Economia a pus frana in T2: PIB-ul a avansat cu doar 1%. La șase luni, creșterea a fost de 4,7%, bazata in special pe consum Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut in primele sase luni ale anului in curs cu 4,7%, pe seria bruta, si cu 4,8%, pe seria ajustata sezonier, raportat la primul semestru…