- YAA – Young Accountants Association lanseaza și anul acesta, in randul studenților, provocarea redactarii unei lucrari care sa fie jurizata de profesioniști! Concursul „Economia in Limbaj Studențesc” a ajuns la ediția cu numarul VI și se adreseaza tuturor celor aflați in programul de studii universitare…

- Cu ocazia Zilei Europei, Consiliul Județean Vrancea organizeaza concursul de fotografie „Identitatea județului Vrancea in Uniunea Europeana”, Ediția I – 9 mai 2021, adresat tuturor tinerilor din județ pasionați de fotografie și de istoria locala, cu varsta cuprinsa intre 14 și 20 de ani. Tinerii sunt…

- Mastercard, companie de tehnologie in industria globala de plați, anunța lansarea campaniei „Piața la drum”, un proiect care militeaza pentru egalitatea de șanse și independența financiara și marcheaza o premiera in Romania: fiscalizarea activitații micilor producatori din zonele rurale și accesibilizarea…

- Districtul Panevezys din Lituania, regiune infrațita cu Județul Maramureș, invita tinerii maramureșeni, cu varste intre 14 și 29 de ani, sa participe la Concursul-festival internațional online ”Dance virus-2021”, organizat de Centrul Cultural Ramygala al Districtului Panevezys, impreuna cu Municipalitatea…

- Compania Apa Brașov organizeaza in aceasta luna un concurs APArte, dedicat elevilor din clasele 0 – VIII. Situația sanitara ne impune sa mutam activitațile organizate pana acum in cadrul Programului Școala Altfel in mediul online, drept urmare invitam toate cadrele didactice doritoare de la școlile…

- Consiliul Judetean a lansat concursul de solutii pentru proiectarea Spital Clinic de Urgența pentru Copii din Borhanci. Premiile puse la bataie sunt de peste 32 milioane de lei, fonduri europene.

- Concurs de idei de afaceri inovative – cele mai originale idei premiate cu 50.000 de lei. Un proiect care are ca scop incurajarea celor care au o idee de business, dar nu au reușit, pana acum, sa o puna pe hartie și sa o valorizeze. Concursul ”Money is Funny” a fost lansat de Fundația Dan Voiculescu…