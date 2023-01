Stiri pe aceeasi tema

- ”Inainte de sedinta de Guvern am primit de la Comisia Nationala de Prognoza datele referitoare la valoarea nominala a PIB-ului in anul 2022. Cresterea acestuia este una semnificativa si aici doresc sa subliniez ca in comparatie cu anul 2021 avem o crestere in valoare nominala a PIB-ului de aproximativ…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele 11 luni din 2022, 2,828 milioane de tone echivalent petrol, fiind cu 1,7% (48.400 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . In perioada…

- In ceea ce privește importurile de carbune, acestea au scazut, fapt ce arata ca Romania face pași importanți spre independența energetica. In perioada mentionata, Romania a importat 372.100 tep carbune net, cu 70.900 tep (16%) mai putin fata de cantitatea importata anul anterior in acelasi interval,…

- ”Aniversarea celor 25 de ani de activitate a Consiliului Investitorilor Straini in Romania este un moment important, de bilant, dar si de conturare a unor noi proiecte pentru viitor. Am apreciat intotdeauna ca sunteti vizionari, ca ganditi proiecte pentru viitor si ca sunteti deschisi sa impartasiti…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele zece luni din 2022, 2,565 milioane de tone echivalent petrol, fiind cu 1,5% (38.300 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), transmite AGERPRES . In perioada…

- Estimarile Comisiei Europene privind imbunatațirea substanțiala a perspectivei de creștere economica a Romaniei, de la 3,9% la 5,8% in acest an, ofera un plus de incredere investitorilor romani și straini, afirma, vineri, premierul Nicolae Ciuca, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai…

- Comisia Nationala de Prognoza estimeaza pentru acest an o crestere economica de 4,6%, cu 1,1 puncte procentuale peste nivelul estimat in scenariul din prognoza de vara (+3,5%). In schimb, pentru 2023, CNSP a redus prognoza de crestere de la 3,7% la 2,8%