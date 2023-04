Stiri pe aceeasi tema

- Potentialul de crestere a economiei mondiale va cobori la finele acestui deceniu pana la 2,2%, cea mai redusa valoare din ultimii 30 de ani, daca decidentii nu vor adopta politici ambitioase pentru a creste oferta de mana de lucru, productivitatea si investitiile, a avertizat luni Banca Mondiala, transmite…

- Economia globala iși va incetini creșterea la aproximativ 1,6% in acest an, mai puțin de jumatate din media estimata pe termen lung, de 3,5%, iar inflația va scadea, dar se va situa peste ținta pentru 2023 in aproape toate țarile, dupa cum arata raportul PwC Global Economic Watch 2023. „Crizele suprapuse…

- Economia globala iși va incetini creșterea la aproximativ 1,6% in acest an, mai puțin de jumatate din media estimata pe termen lung, de 3,5%, iar inflația va scadea, dar se va situa peste ținta pentru 2023 in aproape toate țarile, arata raportul PwC Global Economic Watch 2023.

- Lumea este amenințata de 10 crize simultane, care vor destabiliza economia globala, dar și felul in care muncim și traim. Este avertismentul economistului Nouriel Roubini, cel care a prezis și criza financiara din 2008.

- Economistii de la banca americana Goldman Sachs nu se mai asteapta ca economia zonei euro sa intre in recesiune, dupa ce aceasta s-a dovedit mai rezistenta decat se anticipa la finele lui 2022, pretul gazelor naturale a scazut semnificativ iar China a renuntat la restrictiile impuse in contextul…

- Anul 2023 se preconizeaza a fi plin de provocari. Criza energiei continua sa afecteze Europa, inflația se va menține ridicata pana in 2024, iar scenariul unei recesiuni economice pare iminent.

- In cel mai bun scenariu, inflatia din Statele Unite – prima economie la nivel mondial – va scadea inclusiv in 2023 pe masura ce presiunile suportate de lanturile de aprovizionare se vor reduce, iar bancile centrale din toata vor continua sa isi inaspreasc

- Bloomberg enumera zece lucruri care vor deveni decisive pentru politica globala in 2023. Deși autorii listei noteaza ca aceasta nu poate fi considerata exhaustiva, totuși, include evenimente care merita cu siguranța urmarite in anul care tocmai a inceput.