Economia globală își va încetini creșterea, dar va evita recesiunea Economia globala iși va incetini creșterea la aproximativ 1,6% in acest an, mai puțin de jumatate din media estimata pe termen lung, de 3,5%, iar inflația va scadea, dar se va situa peste ținta pentru 2023 in aproape toate țarile, dupa cum arata raportul PwC Global Economic Watch 2023. „Crizele suprapuse din ultimii ani au creat un climat neobișnuit de incert, in care prognozele au devenit extrem de volatile, cu riscurile și consecințele aferente pentru deciziile de afaceri și de politica economica. Economia globala a incetinit vizibil și multe state vor continua și in 2023 sa fie puternic afectate… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

