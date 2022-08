Stiri pe aceeasi tema

CEO-ul JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a estimat probabilitatea ca SUA sa intre intr-o recesiune. Se pare ca Dimon a declarat marti ca economia este „puternica", dar „nori de furtuna" se ivesc la orizont.

- O recesiune care se profileaza, o inflație fulgeratoare, o criza energetica in Europa și un euro care este aproape de paritate cu dolarul: caștigurile corporative din intreaga lume se confrunta cu o lista de provocari in acest sezon care ar putea crea un alt motiv pentru a pierde stocurile. Dupa un…

- Ghetarii din Muntii Alpi devin tot mai instabili si mai periculosi pe masura ce temperaturile in crestere, asociate schimbarilor climatice, trezesc din somn aceste paturi de gheata considerate mult timp inactive si aproape fosilizate, informeaza Reuters.

- Omenirea se confrunta cu o „furtuna perfecta” de crize, care accentueaza inegalitatea dintre nord și sud. Diviziunea nu este doar „inacceptabila din punct de vedere moral”, ci și periculoasa, amenințand și mai mult pacea și securitatea intr-o lume conflictuala, scrie The Guardian.

- Europa si SUA se confrunta cu o probabilitate mare de recesiune, deoarece bancile centrale sunt fortate sa inaspreasca agresiv politica monetara pentru a combate inflatia, potrivit CEO-ului Deutsche Bank, Christian Sewing, citat de CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Economia mondiala ar urma sa inregistreze in acest an o crestere de 2,9%, fata de un avans 4,1% previzionat in ianuarie 2022, conform raportului Bancii Mondiale „Perspective Economice Globale” (Global Economic Prospects) publicat marti, transmite Reuters. Institutia avertizeaza ca invadarea Ucrainei…

- Comisia Europeana a adoptat cel de-al șaselea pachet de sancțiuni, "pentru a distruge cu siguranța economia Rusiei", dar, de fapt, acest lucru poate duce la o revoluție in economia globala. Aceasta opinie a fost exprimata de vicepreședintele Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, pe canalul sau…