Economia Germaniei a intrat în recesiune Produsul intern brut a scazut cu 0,3% pentru acest trimestru, atunci cand a fost ajustat cu efectele preturilor si variatiilor sezoniere, arata datele. Aceasta urmeaza unui declin de 0,5% in trimestrul patru din 2022. O recesiune este definita in mod obisnuit ca doua trimestre succesive de contractie. O estimare preliminara aratase ca PIB-ul a stagnat in primul trimestru si ca Germania a evitat o recesiune. Inflatia a continuat sa fie o povara pentru economia germana la inceputul anului, a precizat biroul de statistica. Acest lucru s-a reflectat in consumul gospodariilor, care a scazut cu 1,2%… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

