- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele 11 luni ale anului trecut a fost de 16,433 miliarde euro, mai mare cu 908,7 milioane euro decat cel inregistrat in perioada similara din 2019, anunța INS. In perioada 1.I-30.XI 2020, exporturile FOB au insumat 57,102 miliarde euro, iar importurile…

- Potrivit bilanțului Reuters , Europa a inregistrat cel puțin 25.016.506 de cazuri de coronavirus și 559.863 de decese, de la inceputul pandemiei. In ultimele zile au fost raportate peste un milion de cazuri noi la fiecare patru zile. Cu doar o zecime din populația lumii, Europa ramane cea mai afectata…

- Autoritatile spaniole vor incerca din nou sa-și incurajeze cetațenii sa iasa la pensie mai tarziu, dupa ce guvernul a ajuns la concluzia ca o reforma anterioara a sistemului de pensii a avut un impact limitat pana acum, transmite Reuters, citata de agerpres . Spania are una dintre cele mai mari sperante…

- A fost creata de o echipa de specialiști din Cluj, care le garanteaza utilizatorilor ca datele lor personale sunt in siguranța, potrivit Europa FM. Angajații de la Permise Suceava ascundeau mita in ligheane galeți și pereți. S-a gasit un milion de euro Aplicația First Contact ii avertizeaza pe utilizatori…

- Cancelarul german Angela Merkel a convenit miercuri cu liderii celor 16 landuri prelungirea pana pe 20 decembrie a carantinei parțiale, pentru combaterea pandemiei. Restricțiile ar putea sa ramana in vigoare si in luna ianuarie, transmit dpa si Reuters. „Numarul infectarilor ramane la un nivel mult…

- Parlamentul din Portugalia a aprobat, vineri, instituirea starii de urgența pentru o perioada de 15 zile, incepand de lunea viitoare. Va fi o stare de urgența „soft", fara carantina totala. Restricțiile vor fi adaptate situațiilor regionale. Guvernul de la Lisabona va decide in weekend care vor fi…

- Numarul de noi cazuri de coronavirus in Germania va ajunge probabil la 20.000 de infecții pe zi la sfarșitul acestei saptamani, a declarat marți ministrul Economiei Peter Altmaier. „Ne confruntam cu o creștere exponențiala”, a declarat Altmaier la o videoconferința. El a mai spus ca in Germania, numarul…

- "Saptamanile care urmeaza vor fi dure", a spus seful guvernului, anuntand extinderea interdictiei de circulatie care va fi valabila intre orele 21.00 si 6.00. In Franta au fost inregistrati mai mult de 34.000 de morti din cauza Covid-19. Peste 26.000 de noi cazuri au fost recenzate in 24 de…